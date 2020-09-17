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Старт чемпионата Казахстана отложен на неопределённый срок

Старт чемпионата Казахстана отложен на неопределённый срок
Хоккей / Прочие 0

Пресс-служба Казахстанской федерации хоккея (КФХ) объявила о переносе старта национального чемпионата на более поздний срок.

«Старт чемпионата Казахстана по хоккею среди мужских команд переносится на более поздний срок. Это решение было принято в связи с обострением эпидемиологической обстановки в хоккейной среде. Напомним, что чемпионат Казахстана должен был стартовать 19 сентября.

Решение о дате возможного начала чемпионата будет приниматься на следующем заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса. После объявления даты старта будет представлен обновлённый календарь чемпионата», — говорится в сообщении пресс-службы лиги.

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