Старт чемпионата Казахстана отложен на неопределённый срок
Пресс-служба Казахстанской федерации хоккея (КФХ) объявила о переносе старта национального чемпионата на более поздний срок.
«Старт чемпионата Казахстана по хоккею среди мужских команд переносится на более поздний срок. Это решение было принято в связи с обострением эпидемиологической обстановки в хоккейной среде. Напомним, что чемпионат Казахстана должен был стартовать 19 сентября.
Решение о дате возможного начала чемпионата будет приниматься на следующем заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавируса. После объявления даты старта будет представлен обновлённый календарь чемпионата», — говорится в сообщении пресс-службы лиги.
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