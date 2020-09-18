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Зито: дайте Бобровскому немного передохнуть. С ним всё будет в порядке

Зито: дайте Бобровскому немного передохнуть. С ним всё будет в порядке
Хоккей / НХЛ 0

Новый генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито поделился мнением о выступлении голкипера команды Сергея Бобровского в минувшем сезоне. В регулярном чемпионате россиянин одержал 23 победы в 50 матчах, в плей-офф на его счету три поражения в четырёх матчах.

«Дайте ему немного передохнуть. Он попал в новую команду, в новое окружение, здесь другая система. Если меня попросят назвать человека, который сможет понять, в чём суть проблемы, и решить её, я укажу на него. Он сделает всё, что зависит от него. Не сомневаюсь в этом. С ним всё будет в порядке», – сказал Зито в интервью Sportsnet.

Зито работал в «Коламбус Блю Джекетс», когда там играл Бобровский. Потом россиянин стал свободным агентом и перешёл в «Пантерз», а год спустя в клуб пришёл и Зито.

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