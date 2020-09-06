Новый генменеджер «Флориды»: Бобровский — самый работящий парень, которого я видел

Новый генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито рассказал об отношении к вратарю команды Сергею Бобровскому.
«Мне придётся на него положиться в определённых моментах. Он уже кое в чём помог. Не думаю, что у нас с Сергеем есть какие-то претензии друг к другу. Я только что был свободным агентом. Как я могу злиться на него? Если люди хотят выйти на рынок свободных агентов, это их право. Как можно держать на них обиду за это?
Могу искренне сказать, что Бобровский — самый работящий парень из всех, кого видел. Говорю это не как его новый менеджер. Когда видишь, как он работает над собой, становится стыдно. Сразу хочется тренироваться. Он невероятно готовится и работает над деталями. Он выигрывал «Везину» и всё ещё предельно профессионален в отношении к делу», — цитирует Зито The Athletic.
Зито работал в «Коламбус Блю Джекетс», когда там играл Бобровский. Потом россиянин стал свободным агентом и перешёл в «Пантерз», а год спустя в клуб пришёл и Зито.
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