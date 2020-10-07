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Эвандер Кейн поздравил Байфилда, ставшего самым высоко выбранным темнокожим игроком в НХЛ

Эвандер Кейн поздравил Байфилда, ставшего самым высоко выбранным темнокожим игроком в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн поздравил выбранного «Лос-Анджелес Кингз» на драфте НХЛ форварда Куинтона Байфилда.

«Поздравляю, Куинтон, с тем, что занял второе место на драфте и стал самым высоко выбранным темнокожим игроком в истории», — написал Кейн на своей странице в «Твиттере».

Напомним, канадец установил новый рекорд лиги, став самым высоко выбранным темнокожим игроком в истории. Байфилд превзошёл достижение Эвандера Кэйна и Сета Джонса, выбранных под четвёртым номером в 2009 («Атланта Трэшерз») и 2013 («Нэшвилл Предаторз») годах соответственно.

В минувшем сезоне он играл за «Садбери» в OHL и набрал 82 (32+50) очка в 45 матчах. Отметим, что в 2018 году «Кингс» задрафтовали ещё одного чернокожего нападающего – Акила Томаса (второйй раунд, 51-й номер). В 2020 году Томас и Байфилд стали победителями молодёжного чемпионата мира в составе сборной Канады.

Байфилд стал самым высоко выбранным темнокожим игроком в истории драфта НХЛ
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