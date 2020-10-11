Генеральный менеджер «Колорадо» отреагировал на продление контракта с Ничушкиным

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал продление контракта с российским нападающим Валерием Ничушкиным.
«Валерий внёс очень важный вклад в игру команды в нынешнем сезоне, который стал одним из лучших в его карьере. Этот габаритный крайний нападающий может играть в любом звене, поддерживать лидеров, забивая голы, на него можно положиться при игре в обороне. Мы рады, что он проведет с нами еще два сезона», — приводит слова Сакика официальный сайт НХЛ.
В минувшем сезоне российский форвард принял участие в 65 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 13 шайб и сделав 14 результативных передач при показателе полезности «+26» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф Ничушкин сыграл 15 матчей, забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу и показателе полезности «0» и двух минутах штрафа.
Ничушкин стал игроком «Колорадо» в 2019 году. В 2013 году он был выбран в первом раунде драфта под общим 10-м номером клубом «Даллас Старз», за который играл с 2013 по 2016 и с 2018 по 2019 год. В КХЛ выступал за «Трактор», «Динамо» и ЦСКА.
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