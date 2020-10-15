Экс-тренер «Северстали» Евгений Ставровский возглавил ХК «Сочи»
Хоккейный клуб «Сочи» на официальном сайте объявил о назначении Евгения Ставровского на должность главного тренера.
Евгений Старовский родился 23 февраля 1973 года и является воспитанником череповецкого хоккея. Заслуженный тренер России. В начале тренерской карьеры работал тренером хоккейной школы «Северсталь». С 2011 года – тренер команды Молодёжной хоккейной лиги «Алмаз», с 2015 года – главный тренер «Алмаза». Вместе с командой становился обладателем бронзовых медалей чемпионата МХЛ.
В прошедшем сезоне входил в тренерский штаб юниорской сборной России. В нынешнем сезоне являлся тренером хоккейного клуба «Северсталь». 13 октября череповецкий клуб сообщил об уходе специалиста с занимаемой должности.
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