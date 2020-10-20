Волков: на Якупова претендовали ещё две команды КХЛ, но нам удалось договориться быстрее

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал обмен с «Амуром», в результате которого состав омского клуба пополнил нападающий Наиль Якупов.

«Мы старались найти возможность для усиления нашей линии атаки. На Наиля Якупова претендовали ещё две команды КХЛ, но нам удалось договориться быстрее. Якупов добавит «Авангарду» скорости, нацеленности на ворота, улучшит реализацию голевых моментов.

В юниорской лиге он играл вместе с Ридом Буше, хотим снова попробовать их связку в нашей команде. Главное — Наиль предельно мотивирован, поэтому согласился переподписать контракт на условиях нашего клуба», — цитирует Волкова пресс-служба омского клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Якупов готов пойти на существенное понижение зарплаты, чтобы омский клуб вписался в потолок зарплат.