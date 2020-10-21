Тренер «Ак Барса» — о выборе Ахтямова: сейчас у нас четыре вратаря, все будут играть

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром», который состоится 21 октября. Начало — в 12:00 мск.
«Ранняя игра накладывает свой отпечаток на подготовку. Мы недавно играли с этой командой, знаем, как они будут работать и как они играют у себя дома. На выезде это одно, но дома, при своих трибунах, игра соперника будет совсем другой.
«Амур» хорошо играет на своей площадке, в прошлом матче обыграл «Йокерит» со счётом 4:1. Настраиваемся очень серьёзно, но, опять же, всё зависит от нашего фундамента – у нас молодой вратарь, нужно хорошо сыграть в обороне.
Почему сегодня играет Ахтямов? У нас есть тренер вратарей, который оценивает игру наших вратарей. Сейчас у нас четыре вратаря, играть будут все», — цитирует Зубова пресс-служба казанского клуба.
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