Буцаев — о 2:3 с «Ак Барсом»: это был один из лучших матчей «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3).
«Поздравляю соперника с победой. К сожалению, в очень хорошей, обоюдоострой игре мы потерпели поражение. Считаю, это один из лучших наших матчей в последнее время. Нам не хватает игроков линии обороны, но что есть, то есть. Ребята стараются, но есть определённые вещи, которые мы не должны допускать в игре.
Несмотря на то что пропустили гол за две минуты до сирены, могли перевести игру в овертайм. Конечно, мы должны были реализовывать пятиминутное большинство. Соперник здорово оборонялся, но больше претензий к нашим игрокам. В этот момент брать тайм-аут? Мы выпускали на лёд самых опытных ребят, они должны были заниматься не лишними передачами, а быстрее входить в зону. Нужно понимание того, что ты хочешь сделать на площадке. Универсальной схемы реализации нет», — приводит слова Буцаева пресс-служба лиги.
- 27 октября 2020
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