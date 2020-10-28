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«Торпедо» будет проводить домашние матчи без зрителей до 15 ноября

«Торпедо» будет проводить домашние матчи без зрителей до 15 ноября
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» на официальном сайте сообщило, что до 15 ноября будет проводить домашние матчи при пустых трибунах.

«В соответствии с решением № 61, принятым Координационным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Нижегородской области, в период с 19 октября по 15 ноября спортивные соревнования, в том числе матчи хоккейного клуба «Торпедо», будут проводиться без очного присутствия зрителей», – говорится в официальном сообщении пресс-службы нижегородского клуба.

Отмечается, что хоккейный клуб «Торпедо» обязуется независимо от количества пропущенных в связи ограничительными мерами матчей компенсировать их возможностью посещения такого же количества матчей в следующем хоккейном сезоне.

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