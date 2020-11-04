Главный тренер «Флэймз»: хотим попробовать Линдхольма в качестве центра. Он был эффективен

Главный тренер «Калгари Флэймз» Джефф Уорд заявил, что клуб рассматривает возможность постоянно использовать форварда Элиаса Линдхольма в качестве центра, а не крайнего нападающего.
«Мы действительно хотим выяснить, станет ли наш состав лучше с Элиасом в роли центрфорварда.
Это, безусловно, вариант. Мы усилили глубину состава на рынке и теперь можем изучить его.
Играя в центре, Линдхольм был по-настоящему эффективен. Вы видели, сколько энергии у него было. Думаю, он видит себя именно в центре. Мы обязательно должны посмотреть на это. Это его родная позиция», – приводит слова Уорда Sportsnet.
Большую часть прошлого сезона швед отыграл на правом фланге первого звена «Флэймз» с Шоном Монаханом и Джонни Годро.
Отметим, что за карьеру Линдхольм выиграл 52,4% вбрасываний.
- 4 ноября 2020
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