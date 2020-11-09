Экс-жена Зайцева сравнила действия Дзюбы на пикантном видео с поступками бывшего супруга

Маргарита Готовцева, бывшая супруга защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, прокомментировала видео с участием нападающего ФК «Зенит» Артёма Дзюбы и сравнила его с поступками своего бывшего мужа.
«В удивительное время, конечно, живём. Никогда бы не стала даже останавливаться на такой новости, но тут меня эта тема затрагивает аж с двух разных сторон.
Очень радует оперативность компетентных лиц в плане «наказания». Только вот при чём здесь интимное видео, полученное незаконным путём, где ничего сверхъестественного не происходит?.. Что ж вы там такого усмотрели из ряда вон выходящего?..
Я правильно понимаю, что этот кейс, если можно так выразиться, серьёзнее чем то, что происходит в жизни моего бывшего супруга Никиты Зайцева, например? Тот же игрок сборной, но не удовлетворяющий себя на камеру, а применяющий насилие к женщинам и детям, не следующий закону РФ и лишивший двух маленьких девочек права на маму. В общем, в хоккей играют настоящие мужчины. Народ у нас до сих пор в шоке от слитых интимных видео…
А! Кстати! Если что, например, развод с женой… можете просто выкрасть детей — вдруг бывшая денег на них попросит. Скинете потом на родителей. Вам всё равно ничего не будет за это, а если эта «дама» устроит резонанс в Сети, чтобы защитить свои права и права своих детей, — рано или поздно всё равно чьё-нибудь очередное слитое интимное видео стянет одеяло общего внимания обратно на себя. Так что следите за хрониками игрока сборной России по хоккею. Его пока от матчей никто не отстранял, и он мастерски уходит от ответственности ГК РФ в своей же стране.
Я не говорю уже про покалеченных детей», — написала Готовцева в «Инстаграме».
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