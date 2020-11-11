Комиссар НХЛ впервые раскрыл подробности о вариантах проведения следующего сезона

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн впервые рассказал, что НХЛ рассматривает варианты, при которых команды будут играть на своих аренах — с фанатами или без них, в зависимости от местных обстоятельств. Также ведётся изучение возможности создания краткосрочных центров, когда команды прибывают для игр в течение 10–12 дней, или некая «гибридная система».

«Возможно, будет проводиться множество матчей подряд, не путешествуя. После чего, можно будет вернуться домой на неделю, побыть с семьёй. У нас будут наши протоколы тестирования и всё остальное, что нам нужно. Это будет не так эффективно, как «пузырь», но мы думаем, что, если мы пойдем этим путем, то сможем минимизировать риски до той степени, в которой это практично и разумно.

Очевидно, что мы не собираемся перемещать все семь канадских франшиз к югу от 49-й параллели, и поэтому мы должны искать альтернативные способы. И хотя пересечение американо-канадской границы является проблемой, мы также видим в Соединенных Штатах ограничения в плане карантина, когда вы отправляетесь из определенных штатов в другие штаты. В этом вопросе нам снова нужно будет проявлять гибкость…

Поскольку это связано с проблемой путешествий, которая, очевидно, является большой неизвестностью, нам, возможно, придется временно перестроиться, чтобы иметь дело с географией, и это может иметь смысл, потому что поездка некоторых наших команд из Флориды в Калифорнию может не иметь смысла.

Возможно, нам будет лучше, особенно если мы будем играть по сокращенному графику, который мы рассматриваем, сохраняя его географически ориентированным, в большей степени основанным на дивизионах, и перестраивая, опять же на временной основе, чтобы не иметь дело с вопросами поездок.

И пока мы находимся в середине работы над нашим возвращением в игру, которое, я надеюсь, скоро урегулируем, наша цель — вернуться к обычному графику, начиная со следующей осени и заканчивая до июля в долгосрочной перспективе», — приводит слова Беттмэна Sportsnet.