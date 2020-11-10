59% игроков НХЛ готовы сократить регулярный чемпионат до 50 матчей

Североамериканское издание The Athletic провело опрос среди действующих игроков Национальной хоккейной лиги по поводу отложенного из-за пандемии коронавируса старта нового сезона. В опросе приняло участие 34 хоккеиста из 12 клубов лиги.
58,2% хоккеистов выступили за идею сыграть в регулярном чемпионате минимум 50 матчей. 26,5% спортсменов не хотят, чтобы в новом сезоне было сыграно менее 60 матчей. Только один из опрошенных готов провести полный регулярный чемпионат.
32,4% хоккеистов не готовы проводить длительное время в «пузыре». 61,8% игроков согласны провести в «пузыре» половину сезона. 79,4% опрошенных спортсменов хотят проводить матчи со зрителями на трибунах.
НХЛ планирует начать сезон 1 января 2021 года и провести регулярный чемпионат, состоящий не менее чем из 48 матчей. При этом лига не считает летнюю Олимпиаду в Токио, которая должна стартовать 23 июля, обязательным дедлайном для завершения сезона-2020/2021. Лига планирует снизить зарплаты игрокам пропорционально количеству матчей, если сезон будет неполным.
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