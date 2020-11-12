«Нефтехимик» подписал контракт с Брэндоном Макмилланом
Канадский нападающий Брэндон Макмиллан подписал контракт с «Нефтехимиком». Об этом сообщает официальный сайт нижнекамского клуба. Соглашение с 30-летним хоккеистом заключено до конца сезона.
В ходе минувшего сезона Макмиллан был обменян из рижского «Динамо» в омский «Авангард». В регулярном чемпионате он провёл 52 матча, в которых забросил 13 шайб и отметился 15 результативными передачами при показателе полезности «-5». Всего в КХЛ набрал 96 (50+46) очков в 216 матчах.
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Макмиллан выступает с 2017 года. До перехода в рижское «Динамо» он защищал цвета «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Также хоккеист играл за хорватский «Медвешчак», немецкий «Ингольштадт», «Ванкувер Кэнакс», «Аризону Койотс» и «Анахайм Дакс».
Защитник Кирилл Воробьёв перешёл в «Нефтехимик» из ЦСКА
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