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Защитник Кирилл Воробьёв перешёл в «Нефтехимик» из ЦСКА

Защитник Кирилл Воробьёв перешёл в «Нефтехимик» из ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Кирилл Воробьёв из ЦСКА перешёл в «Нефтехимик», сообщается в официальном «твиттере» нижнекамского клуба.

В нынешнем сезоне Воробьёв не провёл ни одного матча за главную команду системы ЦСКА и находился в расположении фарм-клуба «армейцев» в ВХЛ. В 12 матчах регулярного чемпионата ВХЛ Кирилл отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «-0» и восьми минутах штрафного времени.

В минувшем сезоне 25-летний защитник выступал за «Сочи». В 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-8». За карьеру в КХЛ российский защитник также выступал за такие клубы, как «Сибирь» и «Торпедо». Всего в КХЛ провёл 217 матчей и набрал 24 (5+19) очка.

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