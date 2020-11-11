Защитник Кирилл Воробьёв перешёл в «Нефтехимик» из ЦСКА
Защитник Кирилл Воробьёв из ЦСКА перешёл в «Нефтехимик», сообщается в официальном «твиттере» нижнекамского клуба.
В нынешнем сезоне Воробьёв не провёл ни одного матча за главную команду системы ЦСКА и находился в расположении фарм-клуба «армейцев» в ВХЛ. В 12 матчах регулярного чемпионата ВХЛ Кирилл отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «-0» и восьми минутах штрафного времени.
В минувшем сезоне 25-летний защитник выступал за «Сочи». В 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 3 (0+3) очка при показателе полезности «-8». За карьеру в КХЛ российский защитник также выступал за такие клубы, как «Сибирь» и «Торпедо». Всего в КХЛ провёл 217 матчей и набрал 24 (5+19) очка.
- 11 ноября 2020
-
10:53
-
10:45
-
10:25
-
10:06
-
10:00
-
09:51
-
09:30
-
09:01
-
08:40
-
08:18
-
08:15
-
08:01
-
02:44
-
00:00
- 10 ноября 2020
-
23:57
-
23:12
-
23:04
-
23:01
-
22:58
-
22:46
-
22:40
-
22:36
-
22:33
-
22:24
-
22:14
-
22:08
-
21:59
-
21:53
-
21:45
-
21:40
-
21:35
-
21:31
-
21:27
-
21:19
-
20:32
Партнерский контент