Крылов: нет никаких сомнений, что «Арена Омск» будет стоять долго

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов объяснил, почему новая «Арена Омск» не повторит судьбу предыдущей.
«Объясню простым языком: свай в два раза больше, они длиннее. Они могут выдержать нагрузку в два раза больше, чем запланировано при проектировании.
И мы существенно облегчили вес металлоконструкций. Нет никаких сомнений, что этот проект будет стоять долго», — приводит слова Крылова ТАСС.
Напомним, что предыдущая «Арена Омск» была введена в эксплуатацию в 2007 году. В сентября 2019 года она была признана аварийной и снесена. В местных СМИ высказывалась версия, что причиной подвижек строительных конструкций здания стала болотистая местность на берегу Иртыша, где была построена «Арена Омск». Сейчас на этом же месте возводится новый ледовый дворец.
- 13 ноября 2020
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