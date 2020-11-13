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Крылов: большую часть домашних матчей в декабре «Авангард» начнёт в 17 часов по Москве

Крылов: большую часть домашних матчей в декабре «Авангард» начнёт в 17 часов по Москве
Хоккей / КХЛ 0

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов рассказал о ходе строительства новой арены в Омске и высказался о неудобном времени начала домашних матчей команды для омских болельщиков.

«Федеральные деньги в проекте строительства арены подтверждены, есть распоряжение министра спорта. Сейчас идёт процесс согласования непосредственно выделения этих средств, и у нас нет никаких сомнений по этому вопросу. Что касается стройки, то я очень доволен увиденным. Хочу выразить благодарность нашим турецким партнёрам, которые смогли организовать работу так, что даже в период пандемии мы не ограничены в человеческих ресурсах и строительство не останавливается ни на один день. В результате мы сейчас уже опережаем график на месяц.

Время начала матчей в Балашихе? Не знаю, кто там что говорит, но как только губернатор Московской области продлил действие протокола, запрещающего играть со зрителями, я сразу же дал поручение, чтобы начали работу по смещению времени начала домашних игр «Авангарда». Согласовать нужно было с лигой, потому что наши соперники должны подстроиться под новый график, плюс несколько игр показывает федеральный канал «Матч ТВ». По первому пункту мы уже получили положительное решение. У меня нет никаких сомнений, что большую часть домашних матчей в декабре «Авангард» начнёт в 17 часов по московскому времени. Это будет очень удобно омским болельщикам», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Александр Крылов побывал с рабочим визитом на стройплощадке «Арены-Омск»
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