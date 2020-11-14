Вячеслав Кулёмин: с физикой всё нормально, «Динамо» просто не везёт

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Кулёмин подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (3:4 ОТ).



«Тренеру виднее, не могу сказать за всех. Могу сказать за себя: мне физики хватает, ребятам — тоже. Да, мы работаем, уделяем время этому. Мне кажется, тут дело не в физике, а в каком-то невезении. Команда физически нормально себя чувствует.



Мы давно играем вместе с Ефремовым и Игумновым, на тренировках отрабатывали. Знаем, кто и где находится, сегодня это принесло плоды. Но в первую очередь мы всегда думаем об обороне. Опять же, две шайбы мы сегодня пропустили, там и наброс был от синей линии, немного потеряли ворота во второй шайбе. Будем стараться и работать, чтобы не пропускать и забивать», — приводит слова Кулёмина пресс-служба КХЛ.

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