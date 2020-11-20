Дубль Дэнфорта помог «Витязю» прервать четырёхматчевую серию поражений

Подольский «Витязь» обыграл череповецкую «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 4:1.
Первый период оказался безголевым. На 33-й минуте матча Джастин Дэнфорт с передачи Каспарса Даугавиньша открыл счёт. Спустя четыре минуты Владислав Кодола сравнял счёт, реализовав большинство. Ему ассистировали Даниил Вовченко и Александр Петунин. Спустя ещё две минуты Фёдор Малыхин с передач Александра Дергачёва и Данилы Моисеева вновь вывел хозяев вперёд. А за 10 секунд до конца игрового отрезка Дэнфорт оформил дубль. Ему ассистировали Каспарс Даугавиньш и Маттиас Теденбю. Итоговый счёт голом в пустые ворота установил Даниил Пыленков.
Во вторник, 24 ноября, команды встретятся вновь. Однако в этот раз «Северсталь» примет в Череповецке «Витязь».
- 20 ноября 2020
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