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Дубль Дэнфорта помог «Витязю» прервать четырёхматчевую серию поражений

Дубль Дэнфорта помог «Витязю» прервать четырёхматчевую серию поражений
Хоккей / КХЛ 0

Подольский «Витязь» обыграл череповецкую «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 4:1.

Первый период оказался безголевым. На 33-й минуте матча Джастин Дэнфорт с передачи Каспарса Даугавиньша открыл счёт. Спустя четыре минуты Владислав Кодола сравнял счёт, реализовав большинство. Ему ассистировали Даниил Вовченко и Александр Петунин. Спустя ещё две минуты Фёдор Малыхин с передач Александра Дергачёва и Данилы Моисеева вновь вывел хозяев вперёд. А за 10 секунд до конца игрового отрезка Дэнфорт оформил дубль. Ему ассистировали Каспарс Даугавиньш и Маттиас Теденбю. Итоговый счёт голом в пустые ворота установил Даниил Пыленков.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2020, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Дэнфорт (Даугавиньш) – 33:00' (5x5)   1:1 Кодола (Вовченко, Петунин) – 36:57' (5x4)   2:1 Малыхин (Дергачёв, Моисеев) – 38:45' (5x4)   3:1 Дэнфорт (Даугавиньш, Теденбю) – 39:50' (5x4)   4:1 Пыленков – 59:28' (en)

Во вторник, 24 ноября, команды встретятся вновь. Однако в этот раз «Северсталь» примет в Череповецке «Витязь».

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