Дубль Дэнфорта помог «Витязю» прервать четырёхматчевую серию поражений

Подольский «Витязь» обыграл череповецкую «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» и завершилась со счётом 4:1.



Первый период оказался безголевым. На 33-й минуте матча Джастин Дэнфорт с передачи Каспарса Даугавиньша открыл счёт. Спустя четыре минуты Владислав Кодола сравнял счёт, реализовав большинство. Ему ассистировали Даниил Вовченко и Александр Петунин. Спустя ещё две минуты Фёдор Малыхин с передач Александра Дергачёва и Данилы Моисеева вновь вывел хозяев вперёд. А за 10 секунд до конца игрового отрезка Дэнфорт оформил дубль. Ему ассистировали Каспарс Даугавиньш и Маттиас Теденбю. Итоговый счёт голом в пустые ворота установил Даниил Пыленков.

Во вторник, 24 ноября, команды встретятся вновь. Однако в этот раз «Северсталь» примет в Череповецке «Витязь».