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ХК «Сочи» представил альтернативный комплект формы

ХК «Сочи» представил альтернативный комплект формы
Хоккей / КХЛ 0

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Сочи» на официальном YouTube-канале представил альтернативный комплект формы.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале ХК «Сочи».

Ранее пресс-служба клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» отреагировала на основную форму «Сочи», которую 4 сентября, презентовал российский клуб. «Сан-Хосе» опубликовал на своей странице в «Твиттере» фотографии новой экипировки «леопардов», сопроводив пост задумчивым смайлом. Таким образом американский клуб намекнул на схожесть игровых джерси команд.

В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги черноморский коллектив занял 10-е место в Западной конференции, записав на свой счёт 19 очков в 27 матчах. В ходе сезона ХК «Сочи» поменял главного тренера — Александра Андриевского сменил Евгений Ставровский.

«Сан-Хосе» отреагировал на новую игровую форму «Сочи» задумчивым смайлом
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