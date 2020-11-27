«Куньлунь» прервал серию из девяти поражений, дома обыграв «Сибирь»
Китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Подмосковье и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Алексея Ковалёва.
Автором единственного гола стал защитник «Куньлуня» Лев Стариков. Он застал врасплох голкипера «Сибири» Харри Сятери броском с нулевого угла. Это дебютный гол 20-летнего хоккеиста в КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Китайский клуб прервал серию из девяти поражений кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 29 ноября дома встретится с омским «Авангардом», а «Сибирь» 1 декабря в Новосибирске — со «Спартаком».
- 27 ноября 2020
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