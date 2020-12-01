Крикунов: Пулккинен — индивидуал, игроки не хотели с ним играть

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после проигрыша в матче с «Металлургом» (2:6) прокомментировал обмен форварда Теэму Пулккинена в ярославский «Локомотив» на нападающего Магнуса Пяаярви.
«Пяаярви — большой игровой хоккеист. В принципе, он ничего в своей команде и не портил, а что касается Пулккинена, то он больше индивидуал. Шайба до него доходит, а дальше никто её уже не видит. Игроки не очень-то и хотели с ним играть, поскольку он схватит шайбу и бежит с ней. В лучшем случае, он её бросит.
А здесь появилось хоть какое-то взаимодействие. Думаю, в дальнейшем у них всё будет нормально. Надо больше посмотреть Пяаярви, потому что любой тренер должен подержать игрока в руках, чтобы лучше его понять», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 1 декабря 2020
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