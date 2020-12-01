Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Металлург» в гостях нанёс поражение московскому «Динамо», забросив шесть шайб

«Металлург» в гостях нанёс поражение московскому «Динамо», забросив шесть шайб
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в Москве и завершилась с разгромным счётом 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Металлурга» Андрей Чибисов — на его счету дубль и одна результативная передача. По два очка в составе победителей набрали Архип Неколенко (1+1) и Егор Мартынов (0+2). У «Динамо» шайбы забросили Дмитрий Яшкин и Илья Круглов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Это третья кряду победа магнитогорского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома встретится с петербургским СКА, а «Динамо» в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 3 декабря.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2020, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Кошелев (Швырёв, Неколенко) – 06:43' (5x5)   1:1 Яшкин (Кагарлицкий, Хиетанен) – 08:26' (5x4)   1:2 Чибисов – 29:17' (5x5)   1:3 Расмуссен (Чибисов, Мартынов) – 35:37' (5x5)   1:4 Неколенко (Кошечкин, Минулин) – 39:01' (5x5)   1:5 Прохоркин (Карпов, Мартынов) – 41:16' (5x4)   1:6 Чибисов (Мозякин) – 58:51' (5x5)   2:6 Круглов (Бойков, Зайцев) – 59:30' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020