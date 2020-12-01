«Металлург» в гостях нанёс поражение московскому «Динамо», забросив шесть шайб

Магнитогорский «Металлург» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в Москве и завершилась с разгромным счётом 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Металлурга» Андрей Чибисов — на его счету дубль и одна результативная передача. По два очка в составе победителей набрали Архип Неколенко (1+1) и Егор Мартынов (0+2). У «Динамо» шайбы забросили Дмитрий Яшкин и Илья Круглов.

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Это третья кряду победа магнитогорского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома встретится с петербургским СКА, а «Динамо» в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 3 декабря.