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Ковалёв: разочарован итоговым результатом. Когда выигрываешь 2:0, можно добиваться победы

Ковалёв: разочарован итоговым результатом. Когда выигрываешь 2:0, можно добиваться победы
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3 ОТ).

«Много не скажу сегодня. Нам не хватило сил, я разочарован итоговым результатом. Мы заработали очко, но, когда выигрываешь со счётом 2:0, можно добиваться победы. Мы создаём достаточно возможностей, просто реализация низкая. Было ещё неплохо с реализацией, в прошлых играх мы могли создать семь-восемь и ничего не забить», — цитирует Ковалёва пресс-служба КХЛ.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард ЦСКА Никита Сошников, у него этот матч стал первым в составе клуба. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Куньлуня» Райан Спроул, в его активе 2 (1+1) очка. Голкипер гостей Дмитрий Шикин отразил 25 бросков.

ЦСКА отыгрался с 0:2 в третьем периоде и победил «Куньлунь». Сошников забросил в овертайме
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