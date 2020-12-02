Ковалёв: разочарован итоговым результатом. Когда выигрываешь 2:0, можно добиваться победы

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3 ОТ).
«Много не скажу сегодня. Нам не хватило сил, я разочарован итоговым результатом. Мы заработали очко, но, когда выигрываешь со счётом 2:0, можно добиваться победы. Мы создаём достаточно возможностей, просто реализация низкая. Было ещё неплохо с реализацией, в прошлых играх мы могли создать семь-восемь и ничего не забить», — цитирует Ковалёва пресс-служба КХЛ.
Победную шайбу в овертайме забросил форвард ЦСКА Никита Сошников, у него этот матч стал первым в составе клуба. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Куньлуня» Райан Спроул, в его активе 2 (1+1) очка. Голкипер гостей Дмитрий Шикин отразил 25 бросков.
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