Уолш: НХЛ понесёт миллиардные убытки, если владельцы отменят сезон из-за форс-мажора

Известный североамериканский агент Алан Уолш прокомментировал ситуацию с переговорами между НХЛ и профсоюзом хоккеистов о начале сезона-2020/2021.



«Представители НХЛ могут сколько угодно говорить о том, что 1 января остаётся целью, чтобы начать сезон, но на данный момент эта идея нежизнеспособна. НХЛ мягко обсуждает со СМИ вариант, при котором лига может в одностороннем порядке задействовать форс-мажор и отменить сезон, если не будет достигнута договорённость с профсоюзом игроков. Но на самом деле, если НХЛ отменит сезон из-за того, что хоккеисты не согласятся отдавать дополнительные $ 300 млн, то это будет локаут, который прямо запрещён статьёй 7.1 пункт b в подписанном коллективном соглашении.



Если юристы НХЛ считают, что у них здесь есть выигрышная позиция для суда, я предлагаю им вернуться в юридическую школу. Владельцы понесут миллиарды потенциальных убытков, если воспользуются форс-мажорными обстоятельствами для отмены сезона», — отметил Уолш в своём «твиттере».

Лебрюн: НХЛ по-прежнему надеется начать сезон в первых числах января