Романов: из руководства «Монреаля» ни с кем не разговаривал. Держу связь только с агентом

Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов рассказал о подготовке к первому сезону в НХЛ.



«Всё идёт своим чередом. Мы тренируемся. Я тренируюсь уже месяца два-три без перерыва. Уже соскучился по матчам. Готовлюсь к новому сезону. На днях прилетел в Монреаль, сейчас сижу на карантине. «Монреаль» собирается вместе 17 декабря.



В Канаде строгие законы по пандемии. Тяжело сказать, что будет в стране с катками. Скоро планирую начать тренироваться в Канаде. Из руководства «Монреаля» ни с кем не разговаривал. Держу связь только со своим агентом.



Язык? Честно говоря, мне помог прошлый прилёт к команде в изучении языка. На то время я адаптировался к акценту, сейчас уже, конечно, подзабыл. Тот прилёт достаточно сильно помог мне в апгрейде моих языковых знаний. В общем, я понял уровень своего английского, поэтому сейчас не особо его изучал. В Канаде подтяну!



Я уже 150 раз переволновался, всё жду и жду начала своего дебютного сезона в НХЛ. Я уже восемь месяцев без матчей. Это очень тяжело. Практики вообще нет. Но я считаю, что из этой ситуации нужно выбираться и прикладывать все усилия, чтобы не было заметно такого пропуска. Главное, чтобы это не отражалось на игре. Я тренировался много. Надеюсь, всё будет хорошо.



Рецепт выхода из ситуации — постоянно держать себя в форме и тренироваться. Что-то сверхъестественное здесь придумать сложно. Рекомендации руководства «Монреаля»? Тренеры по физической подготовке говорили, что и как делать. А на льду — только индивидуальная подготовка. Особых рекомендаций на этот счёт не было», — приводит слова Романова Megaratings.ru.

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