Ковалёв: хочу найти четыре хороших звена, потому что стараемся играть в атакующий хоккей

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:4).

«Игра была достаточно интересной. Наша команда выполнила задание, хотя хорошо бы не пропускать такие легкие голы. Это соперник был непростой, а следующие будут еще тяжелее. Я хочу найти четыре хороших звена, потому что мы стараемся играть в атакующий хоккей. Приходят новые игроки, пытаемся составить сочетания, чтобы ребята наигрывали свои моменты. Некоторые пятёрки выдали даже больше, чем мы ожидали. Поэтому мы и забили пять голов, потому что система работает», — приводит слова Ковалёва официальный сайт КХЛ.

По два очка в составе победителей набрали Итан Верек (1+1), Спенсер Фу (1+1), Руслан Педан (1+1) и Тайлер Вонг (1+1). Голкипер гостей Дмитрий Шикин отразил 25 бросков. Самым результативным игроком у «Нефтехимика» стал Либор Гудачек (1+1).