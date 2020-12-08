Кожевников — о Питерсе: «король» оказался голым. Будет смешно, если его уволит Хартли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Автомобилистом», к которому уральский клуб подходит с восьмиматчевой серией поражений.

«Ничего удивительного не происходит. Мы ещё летом предупреждали, что тренер Билл Питерс, не имея никакого опыта работы в Европе и России, на лёгкой предсезонке войдёт в чемпионат, на свежачка что-то покажет, а потом рухнет в яму. Ноябрь – это то время, когда эмоции уходят и многое решает функциональная подготовка, физика. Всё, беготня, перетасовки состава и забросы шайбы больше не работают, нужно играть тоньше, экономичнее, на знаниях реалий нашего хоккея и нашей лиги. Думаю, даже игроки «Автомобилиста» уже поняли, что канадский «король» оказался голым – отсюда и апатия, и потухшие глаза. Посмотрите, сник даже Дацюк.

Российский тренер на месте Питерса давно был бы уволен. Но Екатеринбург тянет. Североамериканцы – грамотные люди, составление контрактов – их главный козырь. Думаю, там такая неустойка прописана, что Екатеринбург сидит тихо.

А что Хартли? Уже не раз говорил, что он отличается от Питерса только тем, что сидит на трансферной игле. Ему постоянно покупают одного сильного хоккеиста за другим, состав команды по меркам КХЛ напичкан звёздами. Обновляйте так же регулярно «Автомобилист», и такого кризиса в Екатеринбурге тоже не будет. Но не будет и работы на перспективу. Будет символично и даже смешно, если Хартли победит – и тем самым уволит Питерса. Для отрезвления некоторых горячих голов, которые увлеклись приглашением тренеров-легионеров, это будет очень полезно», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.