Питерс: «Автомобилист» выглядит разбитым, это самый сложный момент в сезоне

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:7).
«Мы сразу же упустили игру, она не задалась у нас с самого начала – счёт быстро стал 3:0 в пользу соперника. Появилась какая-то надежда, когда мы сократили счёт до 2:4, но тут же пропустили несколько голов. Нужно очень многое обдумать, как поменять звенья перед началом выездной серии.
Корбиниан Хольцер должен помочь нам решить некоторые вопросы, он будет играть уже в следующем матче. По поводу обсуждения других трейдов, у нас будет целый месяц впереди, в том числе пауза на матчи сборных, чтобы всё обдумать.
Причины серии поражений? Мы выглядим несобранными и разбитыми. Очень часто теряем шайбу, не контролируем ход игры. Приходится чаще играть в защите, чем заниматься реализацией собственных моментов. Сейчас самый сложный момент в сезоне, никогда у нас ещё не было такого состояния. Предстоит тяжёлый выезд, который станет для нас серьёзным испытанием, потому что нам нужно сплотиться, как коллективу», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 3 декабря 2020
-
20:36
-
20:31
-
20:23
-
20:05
-
20:01
-
19:45
-
19:37
-
19:28
-
19:20
-
19:14
-
18:39
-
18:35
-
18:32
-
18:31
-
18:27
-
18:18
-
18:05
-
18:01
-
17:56
-
17:50
-
17:41
-
17:22
-
16:58
-
16:47
-
16:12
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:23
-
14:15
-
14:12
-
13:57
-
13:30
-
13:10