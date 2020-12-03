Питерс: «Автомобилист» выглядит разбитым, это самый сложный момент в сезоне

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:7).

«Мы сразу же упустили игру, она не задалась у нас с самого начала – счёт быстро стал 3:0 в пользу соперника. Появилась какая-то надежда, когда мы сократили счёт до 2:4, но тут же пропустили несколько голов. Нужно очень многое обдумать, как поменять звенья перед началом выездной серии.

Корбиниан Хольцер должен помочь нам решить некоторые вопросы, он будет играть уже в следующем матче. По поводу обсуждения других трейдов, у нас будет целый месяц впереди, в том числе пауза на матчи сборных, чтобы всё обдумать.

Причины серии поражений? Мы выглядим несобранными и разбитыми. Очень часто теряем шайбу, не контролируем ход игры. Приходится чаще играть в защите, чем заниматься реализацией собственных моментов. Сейчас самый сложный момент в сезоне, никогда у нас ещё не было такого состояния. Предстоит тяжёлый выезд, который станет для нас серьёзным испытанием, потому что нам нужно сплотиться, как коллективу», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.