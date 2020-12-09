Басков: решение МОК носит предвзятый характер. Спорт должен оставаться вне политики

Председатель Федерации хоккея Беларуси, член исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) страны Дмитрий Басков дал комментарий на тему санкций Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее стало известно, что МОК временно запретил президенту Беларуси Александру Лукашенко и другим руководителям НОК участвовать во всех мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры.

«Я полностью разделяю позицию, озвученную Национальным олимпийским комитетом Беларуси: решение, принятое Международным олимпийским комитетом, носит предвзятый и необоснованный характер. Уверен, во многом оно было продиктовано внешним политическим давлением, оказываемым сейчас не только на саму Беларусь, но и на многих её партнеров, в том числе и на международное спортивное сообщество, неотъемлемой частью которого наша страна была в последние несколько десятков лет.

К сожалению, МОК не учёл один из главных принципов олимпизма, к которому ранее неоднократно апеллировал сам: спорт должен оставаться вне политики, своей целью ставить объединение, а не разобщение наций. Уверен, что НОК Беларуси сможет защитить интересы всех белорусских спортсменов и первых лиц организации, ежедневно прикладывающих все усилия для развития олимпийского движения в нашей стране и укрепления имиджа Беларуси на международной спортивной арене», – цитирует Баскова Tribuna.com.