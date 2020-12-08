Лукашенко — о санкциях со стороны МОК: посмотрим, поддержит ли нас Россия
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) временно запретил всем членам исполкома НОК Беларуси участие во всех турнирах МОК, включая Олимпиаду. Решение организации относится к президенту НОК Лукашенко, вице-президенту Виктору Лукашенко, члену исполкома Дмитрию Баскову и представителю спортсменов Татьяне Дроздовской.
«Посмотрим, поддержит ли нас Россия. Помните, они (МОК. — Прим. «Чемпионата») когда-то против России всем фронтом пошли? Американцы крикнули «фас», и они попёрли», — приводит слова Александра Лукашенко белорусское агентство «Белта».
Также Александр Лукашенко намекнул, что не исключает подачи заявления в суд на МОК.
«Пусть Бах и банда расскажут, в чём моя вина». Лукашенко — о запрете на участие в ОИ
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