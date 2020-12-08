Лукашенко — о санкциях со стороны МОК: посмотрим, поддержит ли нас Россия

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) временно запретил всем членам исполкома НОК Беларуси участие во всех турнирах МОК, включая Олимпиаду. Решение организации относится к президенту НОК Лукашенко, вице-президенту Виктору Лукашенко, члену исполкома Дмитрию Баскову и представителю спортсменов Татьяне Дроздовской.

«Посмотрим, поддержит ли нас Россия. Помните, они (МОК. — Прим. «Чемпионата») когда-то против России всем фронтом пошли? Американцы крикнули «фас», и они попёрли», — приводит слова Александра Лукашенко белорусское агентство «Белта».

Также Александр Лукашенко намекнул, что не исключает подачи заявления в суд на МОК.