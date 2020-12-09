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«Авангард» — об уходе Шумакова: мы будем очень скучать. Спасибо за игру, Шума

«Авангард» — об уходе Шумакова: мы будем очень скучать. Спасибо за игру, Шума
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба «Авангарда» опубликовала видеоролик, посвящённый уходу из клуба российского нападающего Сергея Шумакова.

«Мы будем очень скучать. Спасибо за игру, Шума!» — значится в сообщении «ястребов».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Авангарда».

В нынешнем регулярном чемпионате Сергей провёл 28 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал пять результативных передач при показателе полезности "+5" и 18 минутах штрафного времени. Безрезультативная серия форварда составляет восемь матчей.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 10 декабря в гостях встретится со СКА. Уральский клуб потерпел девять поражений кряду, что является худшей серией уральцев в этом сезоне.

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