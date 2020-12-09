«Автомобилист» заплатил 15 млн рублей «Авангарду» за Шумакова и взял на себя бонус игрока

«Чемпионату» стали известные финансовые подробности обмена нападающего Сергея Шумакова из «Авангарда» в «Автомобилист».
По нашей информации, уральский клуб выплатил «ястребам» 15 млн рублей в качестве компенсации за переход. Помимо этого, по контракту Шумакову положен бонус в виде 15 млн рублей за 15 очков в регулярном чемпионате КХЛ. Теперь этот бонус оплатит «Автомобилист».
В нынешнем регулярном чемпионате Сергей провёл 28 матчей, в которых забросил восемь шайб и сделал пять результативных передач при показателе полезности "+5" и 18 минутах штрафного времени. Безрезультативная серия форварда составляет восемь матчей.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 10 декабря в гостях встретится со СКА. Уральский клуб потерпел девять поражений кряду, что является худшей серией уральцев в этом сезоне.
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