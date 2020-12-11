Лямся — о 0:3 от «Йокерита»: есть другой выход, кроме моей отставки

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (0:3).



«Сегодня повторилась история предыдущих матчей. Мы бросили по воротам Калниньша 39 раз, но не реализовали моменты. У нас была структурная игра, но, к сожалению, не смогли забить. Я думаю, из нынешней ситуации в «Салавате Юлаеве» есть другой выход, кроме моей отставки. Мы играем в тот же хоккей, что и прежде, но не можем забить. В этом вся разница. Наша цель — играть с шайбой, мы атакуем. Двадцатилетний опыт в хоккее говорит мне, что если ты создаёшь шансы, то ты всё делаешь правильно.



Чтобы забивать голы, нужно быть голодным, охотиться за моментами. Игроки понимают, какой хоккей мы хотим показывать. Хаос, который присутствует в нашей игре, происходит из-за того, что игроки очень хотят забросить. Внутри каждого горит зелёное сердце. Нам очень нужен этот первый гол, мы даже чрезмерно этого желаем. Кадейкин попал в перекладину, Маннинен — в крестовину, был отличный момент у Хартикайнена. Почему пропускаем в концовках периода? В этом нет какой-то закономерности. Сначала Метсола не увидел рикошет, потом неудачный отскок от судьи, а в третьем периоде защитники очень активно пошли в атаку», — приводит слова Лямся пресс-служба КХЛ.

«Салават Юлаев» потерпел четвёртое поражение кряду, всухую уступив «Йокериту»