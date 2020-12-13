«Салават Юлаев» прервал серию из четырёх поражений, обыграв «Сибирь»
«Салават Юлаев» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Томи Лямся.
Самыми результативными игроками в составе победителей стали Александр Кадейкин (1+1) и Теэму Хартикайнен (0+2). Голкипер «Салавата» Юха Метсола отразил 25 бросков. Единственную шайбу у «Сибири» забросил Виктор Комаров.
Таким образом, уфимский клуб прервал серию из четырёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с минским «Динамо», а «Сибирь» в Новосибирске — с хабаровским «Амуром». Обе встречи состоятся 22 декабря.
КХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2020, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Кадейкин (Хартикайнен, Гранлунд) – 01:01' (5x4) 1:1 Комаров (Йокипакка, Руохомаа) – 05:43' (5x4) 2:1 Коледов (Кадейкин, Жарков) – 22:02' (5x5) 3:1 Маннинен (Ларсен, Хартикайнен) – 26:20' (5x5)
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