«Салават Юлаев» прервал серию из четырёх поражений, обыграв «Сибирь»

«Салават Юлаев» обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Александр Кадейкин (1+1) и Теэму Хартикайнен (0+2). Голкипер «Салавата» Юха Метсола отразил 25 бросков. Единственную шайбу у «Сибири» забросил Виктор Комаров.

Таким образом, уфимский клуб прервал серию из четырёх поражений. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома встретится с минским «Динамо», а «Сибирь» в Новосибирске — с хабаровским «Амуром». Обе встречи состоятся 22 декабря.