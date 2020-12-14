Р. Ротенберг: матч «Связь поколений» соответствует победным хоккейным традициям России

Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг рассказал о матче «Связь поколений».



«Молодёжная сборная России уже прилетела в Эдмонтон, всё в порядке. Конечно, ребята будут отдавать все силы, чтобы завоевать золотые медали мирового первенства. Впереди у них много работы, желаем им удачи и всячески поддерживаем. За парней будет болеть вся страна. Наши молодые игроки уже показали, что они готовы играть в современный хоккей, побеждать более взрослых соперников.



Кстати, сегодня в Москве состоится матч «Связь поколений». Ветераны будут передавать свой огромный опыт более молодым игрокам. Это очень символично и соответствует победным хоккейным традициям нашей страны. Подобный матч может объединить разные поколения болельщиков, ведь на лёд выйдут такие прославленные мастера, как Александр Овечкин и Вячеслав Фетисов, Сергей Фёдоров и Алексей Морозов, Александр Могильный и Вадим Шипачёв, а также многие другие. Повторюсь, хоккей — это игра, которая должна объединять болельщиков, дарить им позитивные эмоции.



Символично и то, что сразу четверо игроков сборной России, стартующей на этой неделе на Кубке Первого канала, родились уже в XXI веке.



Также хочу отметить, что матч состоится с соблюдением всех необходимых санитарных норм и требований. Все участники заранее прошли обязательное экспресс-тестирование», — сказал Ротенберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Матч состоится сегодня, 14 декабря. Начало — в 16:00 мск. Во встрече примут участие Павел Буре, Владимир Потанин, Валерий Каменский, Роман Ротенберг, Никита Сошников и другие игроки.