Ротенберг: планируем организовать «Зимнюю классику» на футбольной арене в будущем сезоне

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился ожиданиями от организации «Зимней классики» на футбольном стадионе.



«Планируем организовать «Зимнюю классику» на футбольной арене в следующем сезоне. Даст бог, здоровье позволит, победим вирус вместе, проведём матч под открытым небом и установим новый рекорд», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.