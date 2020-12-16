Ротенберг: планируем организовать «Зимнюю классику» на футбольной арене в будущем сезоне
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился ожиданиями от организации «Зимней классики» на футбольном стадионе.
«Планируем организовать «Зимнюю классику» на футбольной арене в следующем сезоне. Даст бог, здоровье позволит, победим вирус вместе, проведём матч под открытым небом и установим новый рекорд», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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