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Ротенберг: планируем организовать «Зимнюю классику» на футбольной арене в будущем сезоне

Ротенберг: планируем организовать «Зимнюю классику» на футбольной арене в будущем сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился ожиданиями от организации «Зимней классики» на футбольном стадионе.

«Планируем организовать «Зимнюю классику» на футбольной арене в следующем сезоне. Даст бог, здоровье позволит, победим вирус вместе, проведём матч под открытым небом и установим новый рекорд», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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