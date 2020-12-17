Финляндия обыграла Чехию в стартовом матче Кубка Первого канала

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Сегодня, 17 декабря, в России стартовал Кубок Первого канала. В первом матче турнира сборная Финляндии победила команду Чехии, встреча завершилась со счётом 4:3 (2:1, 2:2, 0:0).

Автором победной шайбы стал форвард Отсо Рантакари. Два очка в составе сборной Финляндии набрали Ере Карьялайненен (1+1) и Нико Оямяки (0+2). Самым результативным игроком у Чехии стал Лукаш Яшек (1+1). Чешский форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин забросил одну шайбу.

Кубок Первого канала завершится 20 декабря. Ранее сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом. Подопечные Валерия Брагина сегодня, 17 декабря, встретятся со сборной Швеции. Начало встречи — в 19:30 мск.

В целях безопасности на территории ледовой арены будет установлен масочно-перчаточный режим. Посетители с температурой выше 37 не будут допущены на мероприятие. Рассадка на арене проходит по контактным группам с соблюдением дистанции в 1,5 метра.