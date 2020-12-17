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Финляндия обыграла Чехию в стартовом матче Кубка Первого канала

Финляндия обыграла Чехию в стартовом матче Кубка Первого канала
Хоккей / Евротур 0
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Сегодня, 17 декабря, в России стартовал Кубок Первого канала. В первом матче турнира сборная Финляндии победила команду Чехии, встреча завершилась со счётом 4:3 (2:1, 2:2, 0:0).

Турнирная таблица Евротура

Автором победной шайбы стал форвард Отсо Рантакари. Два очка в составе сборной Финляндии набрали Ере Карьялайненен (1+1) и Нико Оямяки (0+2). Самым результативным игроком у Чехии стал Лукаш Яшек (1+1). Чешский форвард московского «Динамо» Дмитрий Яшкин забросил одну шайбу.

Кубок Первого канала завершится 20 декабря. Ранее сборная Россия выиграла Кубок Карьяла молодёжным составом. Подопечные Валерия Брагина сегодня, 17 декабря, встретятся со сборной Швеции. Начало встречи — в 19:30 мск.

В целях безопасности на территории ледовой арены будет установлен масочно-перчаточный режим. Посетители с температурой выше 37 не будут допущены на мероприятие. Рассадка на арене проходит по контактным группам с соблюдением дистанции в 1,5 метра.

Еврохоккейтур. Кубок Первого канала
17 декабря 2020, четверг. 14:30 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 3
Чехия
1:0 Сунд (Оямяки, Иломяки) – 03:15' (5x5)   1:1 Яшек (Машин, Ленц) – 12:10' (5x5)   2:1 Руохомаа (Оямяки, Карьялайнен) – 17:45' (5x4)   3:1 Карьялайнен (Юнттила, Линдбом) – 22:05' (5x5)   3:2 Лакатош – 22:21' (5x5)   4:2 Рантакари (Няттинен, Каски) – 33:41'   4:3 Яшкин (Нестрашил, Яшек) – 34:55' (5x3)
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