Шайба Дица в овертайме принесла «Барысу» волевую победу над «Куньлунем»

Нур-султанский «Барыс» в овертайме обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).



На 18-й минуте матча Хантер Шинкарук вывел номинальных хозяев вперёд. Во втором периоде зрители заброшенных шайб не увидели. А на 12-й минуте третьего игрового отрезка Самат Данияр сравнял счёт. Результативные очки набрали Кёртис Валк и Линус Виделль за передачи. Победную шайбу в овертайме забросил Даррен Диц.

Напомним, что следующую встречу «Барыс» проведёт в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо». «Куньлунь» сыграет с омским «Авангардом». Оба матча пройдут 21 декабря.