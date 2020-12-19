Шайба Дица в овертайме принесла «Барысу» волевую победу над «Куньлунем»
Нур-султанский «Барыс» в овертайме обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).
На 18-й минуте матча Хантер Шинкарук вывел номинальных хозяев вперёд. Во втором периоде зрители заброшенных шайб не увидели. А на 12-й минуте третьего игрового отрезка Самат Данияр сравнял счёт. Результативные очки набрали Кёртис Валк и Линус Виделль за передачи. Победную шайбу в овертайме забросил Даррен Диц.
КХЛ - регулярный чемпионат
19 декабря 2020, суббота. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Нур-Султан
1:0 Шинкарук – 17:28' (5x5) 1:1 Данияр (Валк, Виделль) – 51:53' (5x5) 1:2 Диц (Михайлис) – 61:30' (3x3)
Напомним, что следующую встречу «Барыс» проведёт в Нижнем Новгороде с местным «Торпедо». «Куньлунь» сыграет с омским «Авангардом». Оба матча пройдут 21 декабря.
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