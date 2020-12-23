Пелино: Россия во многом похожа на Канаду, можно сказать, я и сам уже немного русский

Тренер магнитогорского «Металлурга» Майкл Пелино поделился наблюдениями о жизни людей в России.

«С первого же дня в России меня впечатлили люди, их взаимоотношения друг с другом и со мной. Мне нравится ваша страна, она во многом похожа на Канаду: географией, менталитетом, семейными ценностями. Было легко прижиться в Магнитогорске и в России. Я не чувствую себя иностранцем, разве только когда пытаюсь заговорить. Я чувствую себя здесь своим, спасибо русским людям и тем, с кем я тесно общаюсь и работаю. Многое очень похоже, здесь много привычного для меня и того, что мне нравится. Люди отзывчивые, сопереживающие.

Для меня семья очень важна, здесь я постоянно вижу, как родители или бабушки держат детей за руку на улицах. Не только из соображений безопасности, но и из любви друг к другу. Сразу видно, какие люди тебя окружают. Дело в холоде, одному на нём не выжить? Люди нужны друг другу, вместе они сильнее. Это есть и в русской, и в канадской культуре. Думаю, я могу сказать, что и сам уже немного русский. Я здесь седьмой год, это большой срок. Я погрузился в культуру, стал чувствовать себя её частью», — сказал Пелино в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.