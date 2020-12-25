Канадским клубам НХЛ разрешили играть на домашних аренах

Канадские клубы НХЛ смогут проводить матчи нового сезона на своих домашних аренах, сообщает пресс-служба лиги.

«На основе наших обсуждений с властями канадских провинций на прошлой неделе, а также обмена сообщениями на протяжении последних 24 часов, мы считаем, что достигли соглашений, по которым каждая из наших канадских команд может начать играть на своих домашних аренах со старта нового сезона», – сказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Ранее власти канадской провинции Онтарио объявили, что с 26 декабря в регионе вводятся ограничения из-за пандемии, которые, в частности, касаются запрета на проведение игр и тренировок.

Новый чемпионат НХЛ должен начаться 13 января и будет состоять из 56 матчей вместо 82. В связи с закрытием границы между Канадой и США и необходимостью обеспечения безопасности участников матчей в условиях пандемии было принято решение изменить составы дивизионов и перейти на режим внутридивизионных матчей, чтобы снизить передвижения команд.

В результате для канадских команд был создан специальный Северный дивизион. В нем сыграют «Калгари Флэймз», «Эдмонтон Ойлерз», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс» и «Виннипег Джетс».