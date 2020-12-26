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Шипачёв ярко отпраздновал победную шайбу. Лучшие фото с матча «Динамо» — «СКА»

Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачёв
Шипачёв ярко отпраздновал победную шайбу. Лучшие фото с матча «Динамо» — «СКА»
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 26 декабря, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва Московское «Динамо» в овертайме обыграло санкт-петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Первую шайбу в матче на 38-й минуте забил Дмитрий Кагарлицкий с передачи Вадима Шипачёва, реализовав численное большинство. Спустя две минут игроки СКА смогли сравнять счёт, шайба с передачи Владимира Ткачёва на смету Антона Белова. Основное время закончилось в ничью, победная шайбва была забита в овертайме, автором стал Вадим Шипачёв.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «СКА» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александр Сафонова.

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