Третий номер драфта НХЛ Штюцле забил эффектный гол словакам, пройдя через всю площадку

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча группового этапа молодёжного чемпионата мира 2021 между сборными Словакии и Германии, которая завершилась победой номинальных гостей льда со счётом 4:3 ОТ.

В составе немцев отличились Тим Штюцле (дубль), Флориан Элиас и отличившийся в дополнительное время Марио Циммерман. Одна из шайб Штюцле стала настоящим украшением турнира. В середине второго периода Тим забил эффектный гол словакам, совершив сольный проход через всю площадку. Бросок немецкого форварда был отражён голкипером сборной Словакии Шимоном Латкоци, но после рикошета от защитника шайба всё-таки оказалась за линией ворот.

Права на видео принадлежат ИИХФ. Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» ИИХФ.

Напомним, что Тим Штюцле в октябре был задрафтован «Оттавой Сенаторз» под общим 3-м номером. В прошедшем сезоне за немецкий «Адлер Манхейм» форвард провёл 41 встречу, в которых набрал 34 (7+27) очка при коэффициенте полезности «+4».