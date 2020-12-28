«Оттава» подписала немецкого форварда Тима Штюцле, задрафтованного под 3-м номером

Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» на официальном сайте объявил о подписании 3-летнего контракта новичка с 18-летним нападающим молодёжной сборной Германии Тимом Штюцле.

«Тим обладает исключительным сочетанием скорости и мастерства, а также способностей к игре плеймейкером. Наши фанаты будут наслаждаться им. Штюцле — динамичный форвард, который, как мы ожидаем, может стать ключевым игроком нашего состава, поскольку мы продолжаем стремиться к тому, чтобы в конечном итоге получить команду элитного уровня», — прокомментировал подписание Штюцле генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион.

Напомним, что Тим Штюцле в октябре был задрафтован «Оттавой Сенаторз» под общим 3-м номером. В прошедшем сезоне за немецкий «Адлер Манхейм» форвард провёл 41 встречу, в которых набрал 34 (7+27) очка при коэффициенте полезности «+4». На текущем МЧМ-2021 форвард отыграл в двух матчах, набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности «-6».