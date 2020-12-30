Сборная России стала первой командой на МЧМ-2021, не сумевшей забить Австрии за период

Сборная России в эти минуты проводит свой третий матч на молодёжном чемпионате мира 2021 года по хоккею. В соперниках у команды Игоря Ларионова команда Австрии (4:1, завершён второй период).

На восьмой минуте второго периода австрийская команда забросила первую шайбу на этом турнире. Зенна Петерс в ближнем бою пробил Артура Ахтямова. Сборная России стала первой командой на МЧМ, не сумевшей забить Австрии за период.

Обе команды уже провели по два матча на мировом первенстве. Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2). В свою очередь австрийская команда в первой встрече была разгромлена командой США (0:11), а во второй — сборной Швеции (0:4).



Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 25 декабря по 6 января 2021 года. Все матчи принимает Эдмонтон. Сборная России выступает в группе В вместе с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.