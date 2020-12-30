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Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин стал игроком клуба ВХЛ «Ижсталь»

Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин стал игроком клуба ВХЛ «Ижсталь»
Хоккей / ВХЛ 0

«Ижсталь» заключила контракты с защитником Алексеем Рябоконовым и нападающими Михаилом Анисиным и Владиславом Савватеевым, сообщается на официальном сайте клуба ВХЛ.

Рябоконов, воспитанник тольяттинской школы хоккея, в нынешнем сезоне играл за самарский ЦСК ВВС, в составе которого в 13 матчах не отметился результативными действиями.

Анисин является обладателем Кубка Гагарина — 2012 и участником Матча звёзд КХЛ. В минувшем сезоне Михаил играл в ВХЛ за ташкентский «Хумо». 32-летний форвард имеет опыт выступления за многие клубы КХЛ.

Савватеев, воспитанник ижевской школы хоккея, в этом сезоне играл в НМХЛ за глазовский «Прогресс». В 17 матчах набрал 21 (11+10) балл при показателе полезности «+11».

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