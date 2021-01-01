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Михаил Абрамов пропустит матч со сборной Германии. Он дисквалифицирован на один матч

Михаил Абрамов пропустит матч со сборной Германии. Он дисквалифицирован на один матч
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Дисциплинарный комитет ИИХФ отстранил нападающего молодёжной сборной России Михаила Абрамова, сообщается на официальном сайте федерации.

Он дисквалифицирован на один матч за подсечку коньком. Таким образом, Абрамов пропустит четвертьфинальную встречу со сборной Германии.

Нарушение произошло на 40-й минуте матча группового этапа между сборными России и Швеции 30 декабря. Проезжая мимо центра площадки к зоне России, Абрамов приблизился к шведскому форварду Арвиду Костмару сзади. Достигнув Костмара, Абрамов проскользнул своим правым коньком в правый конёк Костмара. При этом своей клюшкой Абрамов придал дополнительный толчок шведу. После этого Костмар потерял равновесие и упал на лёд, где оставался некоторое время, прежде чем встать и покинуть лёд.

Сборная России сыграет с Германией в 1/4 финала молодёжного чемпионата мира – 2021
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