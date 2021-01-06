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Лунделль: в сборной Финляндии было 25 парней, готовых на всё ради результата

Лунделль: в сборной Финляндии было 25 парней, готовых на всё ради результата
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0

Капитан молодёжной сборной Финляндии Антон Лунделль прокомментировал победу в матче за бронзовые медали с командой России (4:1) на чемпионате мира 2021 года.

«Каждый хоккеист отдавал всего себя каждый день. У нас было 25 парней, готовых на всё ради достижения результата. Никто не сомневался перед тем, как броситься под шайбу. Мне сказали, что я буду раздавать медали в случае победы. Конечно, я согласился. Было здорово их вешать на шеи и поздравлять каждого игрока. Необычный опыт.

Доволен своим выступлением на турнире. Конечно, можно было сыграть ещё лучше, но в целом всё прошло неплохо. Мы действовали как команда, как одно целое. Никто не сможет добиться победы в одиночку», — цитирует Лунделля Yle.

Главный тренер сборной Финляндии прокомментировал победу над Россией в матче за бронзу МЧМ
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