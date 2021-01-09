Фридман — об обмене Лайне: ему нужно провести великолепный сезон, выиграть «Мориса Ришара»

Известный североамериканский эксперт Эллиотт Фридман прокомментировал вновь появившиеся слухи о возможном обмене одного из лидеров «Виннипег Джетс» Патрика Лайне.



«Слухи, что Патрик Лайне хочет перейти из «Джетс» в другой клуб, действительно есть. Одной из команд, где больше всего думали о его приобретении, была «Филадельфия», но финну нужно скоро подписывать новый контракт, который будет немаленьким. Прибавьте к этому компенсацию, которую запросит «Виннипег», и потолок зарплат, который остался на прежнем уровне. Так что это непростая сделка в нынешнее время. Кроме того, в этом сезоне обмены будут ограничены из-за пандемии.



Понимаю желание Патрика, но, мне кажется, весь нынешний сезон он проведёт в «Джетс». Лучшее, что он может сделать, — это провести великолепный сезон. Например, выиграть «Морис Ришар Трофи», как лучший снайпер. Это принесёт наибольшую пользу и ему, и «Виннипегу». Как сказал мне один из генеральных менеджеров, как вы будете без слухов об обменах в нынешнем году? И он прав, везде карантин. Ограничен переезд даже из района в район, не говоря уже о границе между США и Канадой», — сказал Фридман в эфире радио Sportsnet 590 The Fan.

Лайне: агент сказал, что мне будет выгоден обмен? Не отвечаю за то, что говорят другие